قاض بريطاني يأمر بالإبقاء على وصية الأمير الراحل فيليب سرية

حكم قاض بريطاني الخميس بأن وصية الأمير الراحل فيليب يجب أن تظل سرية لحماية "كرامة" أرملته، الملكة إليزابيث الثانية.

وقال القاضي أندرو ماكفارلين في قرار إنه يجب فرض السرية على وصية فيليب لمدة 90 عاما، وبعد ذلك يمكن فتحها على انفراد مع مراعاة ما إذا كان ينبغي نشرها.

وأضاف ماكفارلين: "لقد اعتقدت أنه بسبب الموقف الدستوري للملكة، من المناسب أن يكون لدينا ممارسة خاصة فيما يتعلق بالوصايا الملكية. هناك حاجة إلى تعزيز الحماية الممنوحة للجوانب الخاصة حقا من حياة هذه المجموعة المحدودة من الأفراد من أجل الحفاظ على كرامة الملكة والأفراد المقربين من عائلتها".

وشدد القاضي البريطاني على أنه لم ير ولم يبلغ بمحتويات الوصية.

وتوفي فيليب في أبريل عن عمر يناهز 99 عاما بعد أكثر من سبعة عقود من الزواج من الملكة.

عادة ما تكون الوصايا وثائق عامة في بريطانيا، ولكن منذ ما يقرب من قرن من الزمان كان من المعتاد فرض السرية على وصايا كبار أفراد العائلة المالكة بأمر من المحكمة العليا.

المصدر: "أسوشيتد برس"