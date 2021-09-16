وزيرة الخارجية الهولندية تستقيل بسبب عمليات الإجلاء من أفغانستان

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية، سيغريد كاغ، استقالتها بعد أن مررت الغرفة الأدنى للبرلمان قرارا بتوجيه اللوم للحكومة بسبب إدارتها لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وفي مداولة برلمانية مساء الأربعاء، اعترفت كاغ ببطء أو ارتباك استجابة الحكومة لتحذيرات بشأن الوضع في أفغانستان، ما تسبب في عدم إجلاء بعض الموظفين المحليين والأشخاص الذين عملوا كمترجمين للقوات الهولندية خلال تواجدها في أفغانستان قبل أو بعد اجتياح طالبان للبلاد.

وبعد تمرير هذا القرار اليوم الخميس قالت كاغ على الفور إنها ستتقدم باستقالتها، موضحة أن البرلمان قرر أن "الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول".

وتابعت كاغ: "لا أستطيع سوى قبول عواقب هذا الحكم كوزيرة مع تحمل كامل المسؤولية".

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات