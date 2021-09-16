سفير أمريكي أسبق: أوكرانيا لن تكون عضوا في الناتو حتى بعد 10 سنوات

اعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى كييف، جون هيربست، أن أوكرانيا لن تتمكن من أن تصبح عضوا في حلف الناتو خلال السنوات الـ10 القادمة على الأقل.

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وقال هيربست، خلال مقابلة مع قناة "أبوستروف –تي في"، اليوم الخميس: "لا أرى أوكرانيا عضوا في الناتو حتى بعد 5 أو 10 سنوات. بالطبع هذا ممكن أن يحدث في حال وقوع أي تغيرات جذرية، لكن دون ذلك لا أتوقع هذا الأمر".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يريد أن تصبح أوكرانيا وجورجيا عضوين في حلف شمال الأطلسي، لكن لا يمكنه أن يتجاهل موقف الحلفاء الأوروبيين الذين يعارض بعضهم انضمام هاتين الدولتين للناتو.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثات مع بايدن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي دعم سعي كييف للانضمام إلى الناتو.

المصدر: وكالات