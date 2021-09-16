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بريطانيا تمنح جرعة تعزيزية من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ50 عاما

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بريطانيا تمنح جرعة تعزيزية من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ50 عاما
Globallookpress
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باتت بريطانيا توفر جرعات تعزيزية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عاما ويعانون من مشكلات صحية أساسية.

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وقالت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، إن الجرعات التعزيزية الأولى منحت اليوم الخميس للعاملين في مجال الرعاية الصحية، هذا يعني أنه سيتم إعطاء أكثر من 30 مليون شخص جرعة تعزيزية بعد ستة أشهر على الأقل من الحصول على الجرعة الثانية.

وتلقى أكثر من 81 بالمئة من البالغين في بريطانيا جرعتي لقاح.

ولا توصي منظمة الصحة العالمية بقرار الجرعات التعزيزية، وطلبت من الدول الغنية تأجيل ذلك حتى تقوم كل الدول بتلقيح 40 بالمئة في الأقل من مواطنيها.

ولم يوص باستخدام الجرعات التعزيزية حتى الآن سوى عدد قليل من البلدان الغنية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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