ألمانيا: الهجوم الذي خطط له ضد كنيس يهودي له على الأرجح "دوافع إسلامية"

قال مسؤول ألماني اليوم الخميس، إن الهجوم الذي خطط له ضد كنيس يهودي في هاغن غرب البلاد يرجح إلى حد كبير أن تكون له "دوافع إسلامية".

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وقال رئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا أرمين لاشيت: "يبدو أنه تم تجنب هجوم له دوافع إسلامية قبل بدء يوم الغفران (العيد اليهودي الرئيسي)".

وكان مصدر قال لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق من اليوم، إن الشرطة الألمانية أوقفت اليوم الخميس،عددا من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس في بلدة هاغن بغرب ألمانيا، في يوم الغفران اليهودي.

وتأتي التوقيفات بعد انتشار كبير للشرطة في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء في محيط الكنيس اليهودي في بلدة هاغن بغرب ألمانيا، ما اضطر الكنيس لإلغاء فعالية الاحتفال بسبب التهديد.

المصدر: "أ ف ب"