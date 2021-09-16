الرئيس الإيراني يغادر إلى طاجيكستان في أول زيارة خارجية له

أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس، إبراهيم رئيسي، غادر اليوم الخميس طهران إلى عاصمة طاجيكستان، دوشنبه، في أول زيارة خارجية له كرئيس للبلاد.

ويرافق رئيسي في زيارته عدد من الوزراء، منهم وزراء الخارجية والطاقة والأعمال والسياحة والعدل.

وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، وسيقوم باجراء جولة من المباحثات الثنائية مع كبار مسؤولي هذا البلد بشان التعاون الشامل بين طهران ودوشنبه، بالإضافة إلى حضوره قمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد هناك.

المصدر: RT