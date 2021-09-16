أستراليا تدعو بكين للحوار بعد تشكيل تحالف "AUKUS"

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده تواصلت مع الصين ودول المحيطين الهندي والهادئ الأخرى لمناقشة تحالف"AUKUS"الجديد وأرسلت إلى بكين دعوة مفتوحة لمناقشة قضايا أخرى.

ونقلت قناة "9 News"عن رئيس الوزراء الأسترالي موريسون، قوله "تحدثت مع (رئيس وزراء الهند) ناريندرا مودي و(رئيس وزراء اليابان) يوشيهيدي سوغا الليلة الماضية".

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وأضاف موريسون "هناك دعوة مفتوحة للرئيس الصيني (شي جين بينغ) لمناقشة قضايا أخرى.. أستراليا منفتحة على مناقشة القضايا ذات الأهمية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتابع قوله: "أنا أؤمن وآمل أن نتشارك نفس الهدف المتمثل في تحقيق السلام بين المحيطين الهندي والهادئ، بحيث يتم فهم واحترام سيادة الدول واستقلالها وتمكين مواطنيها من الازدهار".

ورفض موريسون التلميحات بأن تحالف "AUKUS" يمكن أن يُنظر إليه من قبل الحكومة الصينية على أنه "تحرك استفزازي".

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، أمس الأربعاء، تأسيس شراكة أمنية جديدة بين الدول الثلاث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يشمل مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، في ظل تنامي النفوذ الصيني في المنطقة.

كما أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا.

يذكر أن أستراليا وقعت اتفاقية مع فرنسا سنة 2016، تنص على بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الصفقة، التي كانت المجموعة البحرية الفرنسية مسؤولة عن تنفيذها، 50 مليار دولار أسترالي (حوالي 31 مليار يورو).

المصدر: 9news.com.au