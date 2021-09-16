بايدن لم يتمكن من تذكر اسم رئيس الوزراء الأسترالي

لم يتمكن الرئيس الأمريكي، جون بايدن، أمس، من تذكر اسم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أثناء المحادثات عبر الفيديو التي جرت بينهما وبمشاركة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا.

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وأعلن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون مساء أمس الأربعاء في بيان مشترك منشور عن إنشاء شراكة "الجديد في مجال الدفاع والأمن".

وأثناء عرض هذه المبادرة شكر بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس بوريس جونسون وذكر اسمه، ثم بعد وقفة قصيرة تحول الرئيس الأمريكي إلى شاشة كان ظاهرا عليها سكوت موريسون وأشار إليه بإصبع، وقال إنه يريد أن يشكر رئيس الوزراء الأسترالي أيضا. ثم سكت الرئيس الأمريكي مرة أخرى لعدة ثواني ونادى محاوره بـ "الرجل على الجانب الآخر" و"الصديق" و "السيد رئيس الوزراء"، دون أن يتذكر إسمه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أخطأ مرارا في أسماء الدول وأسماء الرؤساء. وخاصة خلط في إحدى خطاباته بين ليبيا وسوريا، وفي خطاب آخر - العراق وإيران، وفي خطاب ثالث - باراك أوباما ودونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي