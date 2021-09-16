إسرائيل: مسافرون دخلوا تل أبيب سبق أن زاروا لبنان والسعودية وإيران وكوريا الشمالية

أفادت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن مئات الأشخاص دخلوا إلى إسرائيل بعد أن مروا عبر دول "معادية"، وهي إيران وسوريا والسعودية ولبنان واليمن وكوريا الشمالية، وفقا لصحيفة "هآرتس".

ولا تظهر البيانات ما إذا كان هؤلاء الأشخاص إسرائيليون سافروا إلى تلك البلدان وعادوا، أو مواطنو تلك الدول الذين دخلوا إسرائيل، أو مواطنو دول ثالثة سافروا إلى إسرائيل بعد زيارات إلى إيران والدول الأخرى.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزارة الصحة تهدف من خلال نشر هذه البيانات إلى زيادة الوعي بالدول التي يزيد فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا.

هذا ويظهر الرسم البياني عبر الإنترنت عدد الأشخاص الذين دخلوا من بلدان مختلفة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكم منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وبحسب البيانات، وصل سبعة أشخاص من اليمن، وأربعة من ليبيا وخمسة من كوريا الشمالية، بينما دخل شخص واحد من بروناي وشخص آخر من باكستان.

كما يوضح الرسم البياني أنه منذ الربيع، دخل 502 شخصا إلى إسرائيل من سوريا و161 من السعودية و147 من لبنان و96 من العراق.

وفقا للبيانات، فإن القادمين من تلك الدول المحظورة، لم يوجد بينهما سوى حالتين إيجابيتين لكوفيد-19، أحدهما قادم من العراق والآخر من السعودية.

المصدر: "هآرتس"