مسؤولة أمريكية: روسيا لا تزال تشكل أكبر تهديد عسكري بالنسبة لحلف الناتو في المستقبل المنظور

أعلنت جوليان سميث، التي تم ترشيحها لمنصب المندوب الدائم للولايات المتحدة في حلف الناتو، أن روسيا لا تزال أهم تهديد عسكري بالنسبة للناتو في المستقبل المنظور.

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وقالت سميث في جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي: لا تزال روسيا أكبر تهديد جيوسياسي بالنسبة للمنطقة الأورواطلسية، وستبقى بالدقة أكبر تهديد عسكري لحلف الناتو في المستقبل المنظور، وبالطبع خلال العقد المقبل".

وأضافت أن حلف شمال الأطلسي حقق الكثير من حيث تعزيز قدراته لمواجهة موسكو ابتداء من عام 2014 عندما نشبت الأزمة الأوكرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه من الضروري عمل الكثير لاحقا أيضا.

وأوضحت: "لا يزال العدوان الروسي مستمرا، وعلينا أن نحمل روسيا المسؤولية عن أعمالها التي تتخذ، وذلك باستخدام كل الوسائل الممكنة المتوفرة لدينا، مهما دار الحديث عن قدراتها التقليدية والتوغل في أجواء حلف الناتو وعمليات التخويف والهجمات السيبرانية".

وتوعدت حال تعيينها في المنصب الجديد بالعمل مع الحلفاء والشركاء من أجل إزالة التداعيات غير المرغوب فيها بالنسبة للولايات المتحدة لتدشين خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي-2". ووصفت سميث خط الغاز هذا بأنه "الصفقة السيئة" و"المشروع الجيوسياسي" الذي يقوض أمن الطاقة في أوروبا، وقبل كل شيء في أوكرانيا.

كما توعدت سميث بأنها ستواصل طرح "مسائل صعبة" أمام تركيا من أجل إقناعها بأن شراءها لمنظومات "أس-400" في روسيا أمر غير مقبول.

المصدر: نوفوستي