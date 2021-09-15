السيسي لحدّادة المنصورة: تحت أمرك في كل حاجة (فيديو)

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صورة السيدة بوسي سعد أول حدادة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء عملها في ورشة حدادة.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، "إن الصورة الي في التليفزيون نموذج ومثل نفتخر ونفخر به كلنا، فعلا المرأة المصرية عظيمة ومخلصة وشريفة، وشقيانة على أهلها وناسها، ربنا يكرمك، لو عاوزه حاجة قوليلي ومتتكسفيش".

وأكد السيسي أنه سيساعدها في مهمتها الثقيلة، "البيت والمكان اللي تشتغلي فيه، أنا تحت أمرك في كل حاجة".

وردت بوسي سعد: "كده كتير عليا أوي"، فرد السيسي: "مش أحنا الي بنعمل، ده ربنا اللي بيعمل ربنا يبارك في أولادك واحنا تحت أمرك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية