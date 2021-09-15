الشرطة الأمريكية تطلب مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات اليمين المتطرف

أعلن البنتاغون أن الشرطة الأمريكية طلبت مساعدة العسكريين للتعامل مع احتجاجات أنصار اليمين المتطرف المتوقعة في واشنطن يوم السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الأربعاء: "تلقينا طلبا من شرطة الكابيتول لتقديم المساعدة عشية الاحتجاجات المتوقعة خلال العطلة الأسبوعية".

وأضاف كيربي أن البنتاغون يدرس الطلب، وأنه ليس فيه أي شيء غير طبيعي.

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يذكر أنه من المتوقع أن تجري في واشنطن يوم السبت المقبل مظاهرات الاحتجاج تحت شعار "العدالة لـJ6" تأييدا للأمريكيين الذين تم توقيفهم لمشاركتهم في اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي، والذين يبلغ عددهم نحو 600 شخص.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات نحو 500 شخص، بمن فيهم عناصر الجماعات المتطرفة. وتخطط الشرطة إقامة حواجز حو الكابيتول تحسبا لأعمال الشغب، وأوصت المشرعين بالامتناع عن التوجه إلى مكاتبهم.

المصدر: نوفوستي