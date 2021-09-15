ألمانيا.. عملية أمنية قرب كنيس يهودي في مدينة هاغن على خلفية "خطر محتمل"

أعلنت الشرطة الألمانية عن "وضع خطير محتمل" بالقرب من كنيس يهودي في مدينة هاغن بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت شرطة الولاية عبر "تويتر" بأن "هناك مؤشرات على وضع خطير محتمل في كنيس يهودي في هاغن. واتخذت الشرطة الإجراءات الأمنية المناسبة. ونحن على اتصال دائم بالجالية اليهودية".

+++ WICHTIGE INFORMATION +++ Uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 15, 2021

+++ AKTUELLE INFORMATION +++

Die Potthofstraße und ein Abschnitt der Dahlenkampstraße in #Hagen sind durch unseren Einsatz gesperrt. Anwohner führen wir zu Fuß durch die Absperrung. pic.twitter.com/VKJhOvoHb9 — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) September 15, 2021

وأكدت الشرطة أنها أغلقت شارعين في المنطقة بسبب عمليتها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ما حدث أو استمرار الإغلاق.

المصدر: RT