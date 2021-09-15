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ألمانيا.. عملية أمنية قرب كنيس يهودي في مدينة هاغن على خلفية "خطر محتمل"

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ألمانيا.. عملية أمنية قرب كنيس يهودي في مدينة هاغن على خلفية
Globallookpress Kai-Uwe Hagemann/dpa
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أعلنت الشرطة الألمانية عن "وضع خطير محتمل" بالقرب من كنيس يهودي في مدينة هاغن بولاية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا.

وأفادت شرطة الولاية عبر "تويتر" بأن "هناك مؤشرات على وضع خطير محتمل في كنيس يهودي في هاغن. واتخذت الشرطة الإجراءات الأمنية المناسبة. ونحن على اتصال دائم بالجالية اليهودية".

وأكدت الشرطة أنها أغلقت شارعين في المنطقة بسبب عمليتها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ما حدث أو استمرار الإغلاق.

المصدر: RT

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