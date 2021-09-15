واشنطن تعلن تطوير نظام جديد للسفر للحد من كورونا
Reuters البيت الأبيض الأمريكي
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أعلنت واشنطن أنها تطور نظاما جديدا للسفر الدولي يتضمن إجراءات صارمة للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.
وقال منسق فريق العمل المعني بالتعامل مع "كوفيد-19" في البيت الأبيض جيفري زينتس إن ضمن تلك الإجراءات "تعقب المخالطين".
ونقلت وكالة "رويترز" عن زينتس أن "الإدارة الأمريكية لا تعتزم التخفيف الفوري لأي قيود تتعلق بالسفر بسبب حالات الإصابة بدلتا شديد العدوى من المرض".
وأضاف أن تلك الإدارة تنظر في "المتطلبات المتعلقة بتطعيم الأجانب القادمين للولايات المتحدة"، وقال إنها "تعمل حاليا على الاستعداد لوضع نظام جديد للسفر الدولي أكثر أمنا وصرامة واستدامة، ليحل محل القيود الراهنة".
المصدر: "رويترز"
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