إيران تعلن تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح دول معادية خططت لاستهداف مراكز حيوية
Globallookpress
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أعلنت وزارة الأمن الداخلي في إيران تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة للدول المعادية، مشيرة إلى أن الخلية كانت تخطط لاستهداف مراكز حيوية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "القوات الأمنية استطاعت بعملية استشراف ورصد استخباري، الكشف عن تحركات خلية إرهابية تابعة لأجهزة مخابرات بالدول المعادية والانقضاض عليها".
وأضافت أن "هذه الخلية الإرهابية كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف بعض المراكز الحساسة والحيوية في البلاد، قبل القضاء عليها من قبل وزارة الأمن".
ولفتت إلى أنه "سيتم إحاطة الشعب الإيراني بتفاصيل هذه العملية لاحقا".
المصدر: فارس
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