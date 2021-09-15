أوليفر ستون: بوتين لم يسمح بجعل روسيا بلدا تابعا لأمريكا

اعتبر المخرج السينمائي الأمريكي الشهير أوليفر ستون أن الرئيس فلاديمير بوتين، حمى روسيا من التحول إلى بلد يدور في فلك الولايات المتحدة.

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وقال ستون لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "كان من المتاح أن تصبح الولايات المتحدة شريكا لروسيا لكن الأموال حالت دون ذلك. فقد قرر عمالقة وول ستريت أن روسيا يجب السيطرة عليها واستحواذ قطاع الأعمال فيها. وظهر هؤلاء الأوليغارشيون كلهم، لكن بوتين وقف في وجه ذلك مدافعا عن بلاده. لولاه لدُمرت روسيا وصارت بلدا تابعا لأمريكا. كان ذلك سيناريو سيئا بالنسبة للعالم لأن الولايات المتحدة كانت ستزداد قوة وتتحول إلى دولة استبدادية. لا يجوز أن ترتكز سلطات كبيرة جدا في يد طرف واحد. التوازن لا بد منه، وهذا واحد من قوانين الطبيعة".

وتابع ستون أنه كان في البداية من مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأنه كان يدعو إلى تطبيع العلاقات مع روسيا.

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وأكد ستون أنه يشعر بالتضامن مع الشعب الروسي، ويؤمن في إمكانية إرساء علاقات صداقة بين روسيا والولايات المتحدة.

وختم بالقول: "قد يتغير الوضع أسرع مما تتصورون!".

المصدر: "تاس"