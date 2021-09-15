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بعد "إيدا" المدمر.. لويزيانا الأمريكية تستقبل عاصفة "نيكولاس"

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آثار هاصفو "نيكولاس" في ولاية تكساس
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بلغت عاصفة "نيكولاس" الاستوائية حدود ولاية لويزيانا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وذلك قبل أن تتعافى الولاية من آثار إعصار "إيدا".

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز قوله اليوم الأربعاء إن "نيكولاس" تمثل تهديدا جديا، لاسيما في المناطق المنكوبة جراء إعصار "إيدا".

وأشار إلى أن 95 ألفا من المواطنين لا يزالون يعانون من انقطاع الكهرباء عن بيوتهم، وأن العاصفة الجديدة من قد تؤدي إلى تدهور الوضع.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة "نيكولاس" قد تحدث فيضانات بطول السواحل الوسطى من خليج المكسيك، وفي لويزيانا.

وأمس الثلاثاء بلغت "نيكولاس" المصنفة "عاصفة من الدرجة الأولى" ولاية تكساس حيث خلفت انقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 ألف شخص.

المصدر: "إنترفاكس"

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