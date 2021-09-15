بيلاروس.. تعليق النظر في حلّ أقدم المنظمات المعارضة في البلاد

علقت المحكمة العليا في بيلاروس النظر في حل تجمع "الجبهة الشعبية البيلاروسية - النهضة"، أقدم منظمات المعارضة في البلاد، حسبما أعلن حزب "الجبهة الشعبية البيلاروسية".

وأوضح الحزب في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن المحكمة العليا البيلاروسية قضت خلال جلسة لها اليوم الأربعاء بتعليق النظر في الدعوى المقدمة من وزارة العدل في 27 يوليو الماضي وتطالب فيها بحل التجمع.

وأشار البيان إلى أن النظر في القضية تم تعليقه حتى صدور قرار بشأن الشكوى المقدمة من التجمع بسبب الإنذار الخطي الذي كانت وزارة العدل وجهته له سابقا.

وورد في البيان أن التجمع لم يكن على علم بتوجيه الإنذار له ولم يستطع لهذا السبب تنفيذ المطالب الواردة فيه، ما أدى في نهاية المطاف إلى تقديم الوزارة الدعوى ضده لحله.

ويعد تجمع "الجبهة الشعبية البيلاروسية - النهضة" الذي تم تأسيسه عام 1988، أقدم المنظمات المعارضة في بيلاروس.

وينشط التجمع ككيان مستقل تنظيميا وقانونيا عن حزب "الجبهة الشعبية البيلاروسية"، بالرغم من وحدة قيادتهما.

ويتولى رئاسة المنظمتين غريغوري كوستوسيف المحبوس حاليا في أحد سجون أمن الدولة بتهمة محاولة الانقلاب في بيلاروس.

وشهدت بيلاروس بعد إعلان السلطات في 9 أغسطس 2020 فوز ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية للمرة السادسة على التوالي، احتجاجات واسعة لأنصار المعارضة.

وفي فبراير الماضي أعلنت السلطات عن تلاشي موجة الاحتجاجات عبر البلاد وتم فتح ملفات جنائية ضد عدد من زعماء المعارضة بتهم مختلفة منها التحريض على الاستيلاء على الحكم، وتشكيل تنظيم متطرف والتآمر بهدف الاستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية والشروع في عمل إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"