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مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان

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مقتل 7 جنود و5 مسلحين بإطلاق نار شمال غربي باكستان
AP
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أعلن الجيش الباكستاني أنه داهم وكرا للمسلحين في مديرية جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا المتاخمة للحدود الأفغانية، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 7 جنود، و5 مسلحين.

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وأصدرت حركة "طالبان" باكستان بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن الحادث وقالت إنها نصبت كمينا لقوات الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "المداهمة الليلية وقعت في مديرية جنوب وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا، وهي منطقة قبلية سابقة كانت ملاذا للمسلحين على جانبي الحدود حتى العام 2017، عندما أعلن الجيش الباكستاني أنه تمكن من تطهير المنطقة من المتمردين بعد عدة عمليات".

وأكد مؤيد يوسف مستشار الأمن الوطني الباكستاني وقوع الهجوم وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه "يأمل ألا تسمح حكومة "طالبان" الجديدة في أفغانستان لأي جماعة مسلحة ومنها "طالبان" باكستان المعروفة باسم "تحريك طالبان باكستان" أو "تي تي بي" باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان أو أي دولة أخرى".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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