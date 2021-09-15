بينها الأموال المصادرة في منزل أمر الله صالح.. "المركزي الأفغاني" يعلن استعادة 12,3 مليون دولار

أعلن المصرف المركزي الأفغاني اليوم الأربعاء أنه استعاد 12,3 مليون دولار وسبائك ذهب من مسؤولين حكوميين سابقين، بعد شهر على استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

وجاء في بيان للبنك المركزي الأفغاني أن "الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في الحكومة السابقة بينهم أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) وقادة بعض الأجهزة الأمنية اللذين كانوا يخزنون السيولة والذهب في مكاتبهم".

Afghan central bank says $12.3 million and some gold bricks seized from former government officials handed over to the bank.



Most of it had been seized from the house of former VP Amrullah Saleh, the bank says in a statement. pic.twitter.com/jGWuSUrPmn — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) September 15, 2021

وحسب البيان فإن "الإمارة الإسلامية"، وهي التسمية التي تطلقها "طالبان" على أفغانستان، أودعت كل الأموال في "الخزائن العامة" حرصا على "الشفافية".

وفي وقت سابق أكدت "طالبان" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن أجهزتها المختصة عثرت على 6.5 مليون دولار و18 سبيكة ذهب، في منزل أمر الله صالح في ولاية بنجشير.

أكدت المصادر من ولاية #بنجشير، بأن الأجهزة الكشفية والاستطلاعية التابعة لإمارة #أفغانستان الإسلامية عثرت على (6.5) مليون #دولار و(18) سبيكة ذهب، في منزل (أمر الله صالح) النائب الأول لأشرف غني. pic.twitter.com/z758nWIvc6 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 14, 2021

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وفي بيان منفصل، حث البنك المركزي جميع الأفغان على استخدام العملة المحلية "الأفغاني" للبلاد.

وقال البنك: "يطلب من جميع الأفغان والمؤسسات الحكومية والخاصة استخدام الأفغاني في العقود والمعاملات النقدية الأخرى والتجارة لتعزيز النمو الاقتصادي".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود فيما تقلصت فرص كسب المال.

ومؤخرا حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في البلاد.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام أفغانية