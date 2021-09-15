شركة "فايزر" تعلن العثور على ملوثات في لقاحها ضد كورونا في اليابان

أفاد الفرع الياباني لشركة "فايزر" بالعثور حتى 5 سبتمبر الجاري على ملوثات في 95 أمبولة من لقاحه المضاد لكورونا في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته سلامة اللقاح.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "كيودو" عن الفرع في مؤتمر صحفي في طوكيو أن الملوثات التي تم العثور عليها لا تمثل أي خطر من وجه نظر سلامة اللقاح، لأنها رواسب غير منحلة.

وفي تعليقها على الأنباء المتأتية بدءا من 13 سبتمبر الجاري من مختلف أنحاء البلاد حول وجود أي ملوثات في لقاح كورونا قال فرع الشركة إنه يدرس هذه المسألة وسيبلغ الجمهور بالنتائج. وأكدت الشركة أنه من الممكن أحيانا رؤية راسب أبيض غير منحل في اللقاح ولكن حتى إذا لم يذب عند قلب الأمبولة، فلا توجد مخاوف تتعلق بسلامة اللقاح عند التطعيم.

وابتداء من 13 سبتمبر الجاري تصل إلى الشركة من مختلف المناطق اليابانية أنباء عن وجود ملوثات في لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا. وتخص كل هذه الأنباء دفعة اللقاح رقم FF53357.

المصدر: نوفوستي