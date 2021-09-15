أكار: أي تهديد لباكو بمثابة تهديد مباشر لأنقرة

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن المنطقة تمر بمرحلة حساسة للغاية وأن بلاده تتابع المستجدات الحاصلة عن كثب، مضيفا أن تركيا تعتبر أي تهديد لباكو بمثابة تهديد مباشر لأنقرة.

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وأكد أكار في كلمة ألقاها خلال متابعته مناورات "توراز شاهين 2021" الجارية بين سلاح الجو التركي والأذربيجاني، في ولاية قونية وسط تركيا برفقة نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي جميع دول الجوار، ولا تطمع في أراضي أي دولة أو انتهاك حدود البلدان المجاورة.

وأضاف: "بنفس الوقت لا نسمح لأحد بانتهاك الحدود البرية والبحرية والجوية لتركيا والدول الصديقة والشقيقة لنا، وبقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان أصبح لنا ثقل على المستوى العالمي وتوسع نطاق تأثيرنا".

وفي حديثه عن علاقات بلاده مع أذربيجان، قال أكار، إن تركيا تعتبر أي تهديد لباكو، بمثابة تهديد مباشر لأنقرة، مؤكدا أن القوات المسلحة التركية تواصل مساعدة أذربيجان في نزع الألغام بالمناطق المحررة من السيطرة الأرمينية في إقليم قره باغ.

وأردف: "من المهم أن تستجيب أرمينيا لنداءات إحلال السلام في المنطقة، فالرئيس أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وجها دعوة لأرمينيا في هذا الشأن، لكن للأسف لم يصدر أي رد من يريفان في هذا الخصوص حتى الآن".

من جانبه أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، أن قوات بلاده المسلحة اكتسبت خبرة كبيرة بفضل المناورات المشتركة مع تركيا، موضحا أن العلاقات الودية القائمة بين زعيمي البلدين، تنعكس بشكل إيجابي وسريع على العلاقات بين مختلف المؤسسات لدى كلا البلدين.

المصدر: الأناضول