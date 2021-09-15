افتتاح "معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم" بمناسبة مرور عام على اتفاق السلام بين إسرائيل ودول عربية

افتتح جاريد كوشنير، كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "معهد السلام لاتفاقيات إبراهيم"، بمناسبة مرور عام على توقيع 4 اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن كوشنير قوله خلال الحدث إن "المعهد يهدف إلى مواصلة زخم الاتفاقيات، خصوصا من خلال وسائل اقتصادية، وإنه يجب المحاولة لإدخال دول إضافية الى دائرة السلام".

من جانبها، أكدت المسؤولة في الإدارة الأمريكية، ياعيل لامبرت، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزمة باتفاقيات إبراهيم وملتزمة بالاستمرار بها".

هذا وأوضح عضو الكنيست، أوفير أكونيس، الذي مثل إسرائيل بالاحتفال:"الجانبان توصلا الى إنجازات عظيمة في السنة الأخيرة منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، لأول مرة هذا سلام مقابل السلام، سلام حقيقي بين الشعوب نفسها، خلقنا شرق أوسط حقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

المصدر: "I24"