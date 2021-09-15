اتهام رئيس قرغيزستان السابق بتنظيم أعمال شغب جماهيرية

قال سيرغي سليساريف محامي رئيس قرغيزستان السابق ألمازبيك أتامباييف، إنه تم توجيه تهمة جديدة أخرى ضد موكله تتعلق بتنظيم الشغب في بيشكك ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالعنف.

وأضاف المحامي: "تم توجيه ضد أتامباييف، تهمة تنظيم أعمال شغب جماعية في العاصمة في أوائل أكتوبر من العام الماضي، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف".

وشدد المحامي، على أن موكله كان في الأيام الأولى من الاضطرابات، قيد الاحتجاز ولم يكن قادرا جسديا على المشاركة في تنظيم أعمال الشغب.

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وذكر المحامي، أنه يقف في قفص الاتهام في هذه القضية أيضا الرئيس السابق للإدارة الرئاسية فريد نيازوف، والحارس الشخصي السابق للرئيس السابق كانات ساغيمباييف، ونائب وزير الداخلية السابق كورسان أسانوف.

في 5-6 أكتوبر، وقعت اشتباكات بين أنصار مختلف القوى السياسية في الساحة المركزية بالعاصمة بيشكك، وفي النهاية، كانت الغلبة إلى جانب أنصار الرئيس الحالي صدير جاباروف، مما أجبر المعارضين على مغادرة الميدان.

ترأس أتامباييف قرغيزستان، في الفترة من 2011 إلى 2017. وتم اعتقاله في أغسطس عام 2019، ووجهت ضده عدة تهم بما في ذلك الضلوع في الفساد وتنظيم أعمال الشغب والتخطيط لعمليات قتل.

المصدر: تاس