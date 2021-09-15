واشنطن: الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية لا يهددنا

صرحت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في الجيش الأمريكي بأنها لا تعتقد أن الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية يمثل تهديدا للولايات المتحدة.

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ورأى بيان للقيادة العسكرية الأمريكية صدر اليوم الأربعاء أنه "على الرغم من أننا قيّمنا هذا الحدث بأنه لا يحمل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفائنا، إلا أن إطلاق الصاروخ يبرز تأثير برنامج الأسلحة غير القانوني لكوريا الديمقراطية المزعزع للاستقرار".

المصدر: تاس