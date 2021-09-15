وسائل إعلام: ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية

أفادت شبكات تلفزيونية أمريكية بأن الناخبين في كاليفورنيا صوتوا بأغلبية واسعة في استفتاء جرى أمس الثلاثاء ضد عزل حاكم الولاية الديمقراطي، غافين نيوسوم.

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وقالت شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي" إنه بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات تبين أن حوالى ثلثي الناخبين صوتوا بـ"لا" في الاستفتاء.

وبما أن الفارق شاسع في هذه النتيجة فقد خلصت الشبكتان إلى أن نيوسوم سيظل حتى نهاية ولايته حاكما لأكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

وقال نيوسوم في سكرامنتو إن "التصويت بـ "لا" ليس الأمر الوحيد الذي تم التعبير عنه الليلة.

وأضاف: "أريد أن أركز على ما قلنا "نعم" عليه كولاية. قلنا "نعم" للعلم وقلنا "نعم" للقاحات. قلنا "نعم" لوضع حد لهذا الوباء".

وكان نيوسوم قد طلب فور تفشي الوباء في كاليفورنيا من الناس لزوم منازلهم وأمر بإغلاق المدارس، لكن بعض رجال الأعمال أخذوا عليه خنق الأنشطة التجارية بتدابيره، فيما اشتكى الأهالي من بقاء أطفالهم في المنازل.

وبموجب دستور كاليفورنيا، تمكن ناخبون مستاؤون من حاكمهم من الحصول على تنظيم "انتخابات العزل" هذه للحاكم البالغ 53 عاما، بعد نجاحهم في جمع أكثر من 1,5 مليون توقيع.

المصدر: أ ف ب