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حاكم هرات الأفغانية الفار إلى إيران: سيطرة طالبان لن تدوم

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حاكم هرات الأفغانية الفار إلى إيران: سيطرة طالبان لن تدوم
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أمير اسماعيل خان الحاكم السابق لهرات الأفغانية
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اعتبر أمير إسماعيل خان الحاكم السابق لولاية هرات الأفغانية أن ما حصل في بلاده يمكن تصنيفه بين الانقلابات العسكرية، متهما الرئيس السابق أشرف غني بـ"الخيانة العظمى".

وفي تصريح لموقع "انتخاب" في إيران، قال خان: "بشكل عام حدث نوع من الانقلاب في أفغانستان، وقد ارتكب الرئيس أشرف غني خيانة وطنية كبيرة".

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وتابع: "لم تسقط أفغانستان قط بكل التسهيلات الكبيرة التي كانت تحت تصرفها، لكن أشرف غني لم يستطع تحمل سيطرة المجاهدين على هذه الحكومة المقاومة، ولم يستطع تحملها لأنه لم يكن من هذه العائلة، وهذا ما جعله يظل لا مبال حيال سقوط أولى المحافظات حتى آخر محافظة (بأيدي طالبان)".

وأضاف: "سمعت غني يقول أخيرا سمنا أفغانستان لورثتها الرئيسيين، وهم البشتون".

من جهة أخرى، أكد أن "سيطرة طالبان لن تدوم، والمقاومة في بنجشير ليست لوحدها، فباقي الولايات الأفغانية ستعلن عن تضامنها شيئا فشيئا و تنضم إلى صفوف المقاومة".

وأشار إلى أن "إيران باستطاعتها أن تضغط على طالبان لتشكيل حكومة ائتلافية شاملة".

المصدر: "انتخاب"

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