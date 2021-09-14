مسؤول: روسيا اقترحت على بوليفيا إنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها

أعلن مسؤول حكومي بوليفي أن روسيا عرضت على بلاده تنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على أراضيها.

وقال بنخامين بلانكو نائب وزير التجارة الخارجية والتكامل البوليفي أثناء مؤتمر عبر الفيديو مع دول أمريكا اللاتينية اليوم الثلاثاء: "اقترحت روسيا إنتاج لقاحها "سبوتنيك V" في بلادنا والبحث عن شركاء محليين في بوليفيا من أجل إنتاج لقاحها".

ووصف المسؤول هذا العرض بأنه رسالة هامة للعالم مفادها أن روسيا منفتحة على تقاسم ما لديها من معارف وتكنولوجيا مع دول أخرى، مضيفا أن "بوليفيا تعتزم تنظيم إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها وسيكون ذلك مثالا رائعا للاستثمار المشترك بين بلدينا".

المصدر: "تاس"