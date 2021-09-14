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بلينكن: "طالبان" ستتعرض لعقوبات إضافية إن خذلت المجتمع الدولي

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بلينكن:
YouTube / The Hill
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية فرض عقوبات دولية إضافية ضد حركة "طالبان" في حال انتهاج السلطات الأفغانية المنبثقة عنها سياسات تخذل توقعات المجتمع الدولي.

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وقال بلينكن أثناء جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم: "من الصعب تصور إلغاء العقوبات القائمة في حال انتهاك "طالبان" الحقوق الأساسية للأفغان، بل ومن الممكن فرض عقوبات إضافية عليها".

وكانت دول كثيرة أعلنت أن على "طالبان" أن تأخذ على عاتقها ضمان مراعاة حقوق الإنسان في أفغانستان ومكافحة الإرهاب، إذا كانت تتطلع إلى رفع العقوبات عنها.

 

المصدر: "إنترفاكس"

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