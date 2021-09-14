ميركل تصل إلى إسرائيل الشهر المقبل في زيارة وداعية

من المقرر أن تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل الشهر المقبل في زيارة وداعية قبل مغادرتها منصبها، بعد إلغاء زيارة لها كانت مقررة في أغسطس.

ومن المتوقع أن تصل ميركل إلى إسرائيل يوم 11 أكتوبر بعد أسبوعين من الانتخابات الفيدرالية التي من المتوقع أن تحدد خليفتها في ألمانيا.

وعلى هامش زيارتها، ستتسلم ميركل الدكتوراه الفخرية من معهد "تخنيون" الإسرائيلي للتكنولوجيا، وستلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لأول مرة.

وكان من المقرر أن تزور إسرائيل أواخر أغسطس، لكن الزيارة ألغيت وسط اضطرابات انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان والهجوم على مطار كابل.

وقال مكتب ميركل في بيان حينها إن الزيارة ألغيت بالتشاور مع بينيت "بسبب التطورات الحالية في أفغانستان".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"