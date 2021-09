كتاب جديد يكشف عن موقف ميلانيا ترامب تجاه اقتحام الكابيتول

روت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب في كتاب جديد، ما كان يدور في خلد الأخيرة خلال اقتحام الكابيتول في الـ6 من يناير الماضي.

وأشارت غريشام في كتابها الذي يحمل عنوان "I’ll Your Questions Now: What I Saw in the Trump White House" إلى انقطاع الاتصال بينها وميلانيا بسرعة عندما اخترق المتظاهرون الحواجز الأمنية واقتحموا مبنى الكابيتول.

There's another Donald Trump tell-all book coming out in October. 📚 https://t.co/hLjMwSXRjK — SheKnows (@SheKnows) September 9, 2021

وأرسلت غريشام حينها رسالة نصية للسيدة الأولى جاء فيها: "هل تريدين أن تغردي أن الاحتجاجات السلمية هي حق كل أمريكي، فيما لا محل للخروج على القانون والعنف؟"، فما كان من ترامب إلا أن إجابتها بـ"لا".

وأشارت إلى أن ميلانيا كانت مشغولة للغاية حيث لم تنزعج من أعمال العنف التي اندلعت في الشارع في واشنطن العاصمة لأنها "كانت في البيت الأبيض تستعد لتصوير سجادة جديدة اختارتها".

المصدر: She knows