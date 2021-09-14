الصومال.. مقتل 10 أشخاص بتفجير انتحاري في مقديشو

أفادت وسائل إعلام صومالية يوم الثلاثاء بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار في العاصمة مقديشو.

وقال موقع "غاروي أونلاين" الإخباري المحلي إن انتحاريا فجر نفسه في مقهى بالقرب من معسكر تدريب "الجنرال غوردون" العسكري في مقديشو.

وأضاف أن التقارير الأولية أفادت بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون في الهجوم الذي يأتي وسط أزمة سياسية في البلاد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

UPDATE: A suicide bomber detonates himself at a tea shop near General Gordon military training camp in Mogadishu, #Somalia on Tuesday afternoon.



There are casualties, with preliminary reports saying at least 10 people have died in the attack which comes amid a political crisis. pic.twitter.com/FxLdLPiqTg — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) September 14, 2021

وعلى مدار الأشهر الماضية، نفذ الجيش الصومالي عدة عمليات عسكرية واسعة ضد "حركة الشباب" في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم جنوب ووسط البلاد.

وتخوض الحكومة حربا ضد المسلحين منذ أكثر من عقد بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بـ"أميصوم" وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

المصدر: وسائل إعلام صومالية