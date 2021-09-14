"رياضة دموية مجنونة".. نحر حوالي 1,5 ألف دلفين في مهرجان صيد تقليدي قبالة جزر فارو الدنماركية 

أعلنت "جمعية فارو لصيد الحيتان" عن صدمتها بنحر حوالي 1,5 ألف دلفين أثناء مهرجان صيد الدلافين السنوي التقليدي في جزر فارو الدنماركية في شمال المحيط الأطلسي.

وعلق رئيس الجمعية أولافور سورداربيرغ على تداول صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جثث الدلافين المنحورة المياه الحمراء بسبب دم الحيوانات البحرية عند شواطئ إحدى جزر الأرخبيل.

وقال سورداربيرغ: "علينا أن نذكر أننا لسنا وحيدين على وجه الأرض. على عكس ذلك أصبح العالم اليوم أصغر حجما بكثير والكل يمشي وفي جيبه جهاز تصوير. إنها فرصة رائعة لكل من يريد الإساءة لسمعتنا".

وأعرب رئيس الجمعية عن قناعته بأن الأوان قد حان لجعل مسألة صيد الدلافين موضوعا لمناقشة سياسية.

وذكرت الصحافة الدنماركية أن مهرجان "غريندادراب" الذي يقام سنويا منذ عام 1584، شهد هذا العام نحر 1428 دلفينا دفعة واحدة.

ويحظى التقليد السنوي الذي يقام لاصطياد الحيتان والدلافين، بانتقاد نشطاء البيئة حول العالم. ووصفت مجموعة ORCA المعنية بالبيئة هذه الممارسة بأنها "رياضة دموية مجنونة".

لكن حكومة جزر فارو تقول إن عمليات الصيد تنظم لتقديم الطعام إلى المجتمعات المحلية وتجري كلها في إطار القانون، مضيفة أن الحيتان ليست أنواعا معرضة للانقراض.

المصدر: "نوفوستي" + وسائل إعلام