ريابكوف لـRT: على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى تجاه طهران

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال لقاء مع RT، أن على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى تجاه طهران، وتعود للاتفاق النووي وترفع حظر تصدير الأسلحة إلى إيران.

وقال ريابكوف إن العودة الاتفاق تأتي أولا وبعد ذلك يمكن بحث الملفات الأخرى، مثل برنامج طهران للصواريخ البالستية ومسألة "نفوذها الإقليمي".

وفيما يتعلق بالأزمة الأفغانية، قال ريابكوف إن موسكو معنية بالتواصل مع الجميع في أفغانستان وضمان أمن حلفائها في آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان هروبا.

ويمكنكم متابعة حديث ريابكوف كاملا ضمن برنامج "نيوزميكر" على شاشة RT في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت موسكو (الرابعة بتوقيت غرينتش).

المصدر: RT