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بوتين يبحث مع عمران خان الوضع في أفغانستان والعلاقات الروسية الباكستانية

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بوتين يبحث مع عمران خان الوضع في أفغانستان والعلاقات الروسية الباكستانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء باكستان عمران خان
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان.

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وأشار بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية إلى أن الجانبين بحثا "آفاق تطور العلاقات الروسية الباكستانية في مختلف المجالات".

وأضاف البيان أنه أثناء تبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان، "جرى التعبير عن الاهتمام بتنسيق مواقف البلدين بهدف إعادته إلى استقراره".

 

المصدر: RT

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