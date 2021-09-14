السفير البحريني يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي

قدم خالد الجلاهمة، أول سفير للبحرين في إسرائيل، أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وذلك قبل يوم من الذكرى الأولى لتوقيع اتفاقيات إبراهيم.

وقال السفير البحريني في 3 تغريدات باللغة العربية والإنجليزية والعبرية: "يشرفني تسليم أوراق اعتمادي إلى فخامة الرئيس يتسحاق هرتسوغ كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل عشية الذكرى السنوية لاتفاقيات إبراهيم".

What an honor it was to have handed in my credentials to HE President @isaac_herzog as #Bahrain’s first-ever Ambassador to #Israel on the eve of the anniversary of the historic #Abraham_Accords. pic.twitter.com/23PfgIoSfo — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) September 14, 2021

איזה כבוד היה לי להגיש את כתב האמנה שלי לכבוד נשיא מדינת ישראל @isaac_herzog כשגריר הראשון של #בחריין ב- #ישראל בערב יום השנה הראשון ל #הסכמי_אברהם ההיסטוריים. pic.twitter.com/aqAfzzSDIa — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) September 14, 2021

وفي تصريح بعد انتهاء الاجتماع بين الجانبين، قال الجلاهمة: "شرف كبير أن تكون أول سفير للبحرين لدى إسرائيل.. السلام هو الخيار الاستراتيجي لمملكة البحرين وجلالة الملك يؤمن بأن الحوار والتفاهم وبناء الثقة هي مبادئ سامية وأسس رئيسية من أجل تحقيق التعاون بين الأمم والشعوب".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن هذه الخطوة التاريخية ستشكل أساسا متينا للعلاقات بين بلدينا، على أساس قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمعتقدات والأديان" مشيرا إلى أن "هذه ليست خطوات شجاعة وتاريخية فحسب، إنها خطوات نحو مستقبل يسوده السلام والأمن والازدهار لنا جميعا. إنني على ثقة من أن اتفاقيات إبراهيم ستشكل طرقيقا وتلهم جميع الدول للسعي من أجل عالم أفضل وأكثر ازدهارا وأمانا".

بدوره، قال هرتسوغ للجلاهمة: "الدول الشجاعة تتخذ خطوات شجاعة.. كانت اتفاقيات إبراهيم ثمرة الرؤية والقوة".

ووصف العلاقة بين إسرائيل والبحرين بأنها "نموذج للشرق الأوسط كله" وأعرب عن أمله في أن تحذو دول أخرى حذو البحرين، مشيرا إلى التهديد الذي تمثل إيران "على الدولتين".

وأضاف: "في هذه المرحلة من الزمن، مع ورود تقارير جديدة موثوقة عن تقدم إيران نحو امتلاك أسلحة نووية، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتحد في كفاحنا ضد القوى المتطرفة التي تعمل على تقويض الاستقرار والسلام في منطقتنا".

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"