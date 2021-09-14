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أردوغان لنظيره الألماني: تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة

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أردوغان لنظيره الألماني: تركيا غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، خلال مكالمة هاتفية، أن "بلاده غير قادرة على تحمل أعباء موجة لجوء جديدة".

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن أردوغان بحث هاتفيا مع نظيره الألماني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها أفغانستان والهجرة.

وأبلغ أردوغان شتاينماير بـ"ضرورة إسراع الاتحاد الأوروبي في الإجراءات اللازمة حيال عضوية تركيا، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، ورفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك".

المصدر: "الأناضول"

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