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بعد تعذر اللقاء.. اتصال هاتفي بين بوتين ورئيسي

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بعد تعذر اللقاء.. اتصال هاتفي بين بوتين ورئيسي
Sputnik
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 قال المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وناقش معه موضوع مكافحة وباء كورونا.

 وأضاف البيان: "أكد الرئيسان مجددا، خلال الحديث، على الرغبة المتبادلة لتعزيز العلاقات الروسية- الإيرانية المفيدة للجانبين، في مختلف المجالات.

وتمت الإشارة إلى التطور الناجح للعلاقات التجارية والاقتصادية، والتعاون الراسخ في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا". 

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وخلال الاتصال، ناقش الرئيسان، العمل داخل منظمة شنغهاي للتعاون، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة رئيسي كمراقب في قمة المنظمة في دوشنبه.

من جانبها، قالت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، إن رئيسي تلقى اتصالا من نظيره الروسي. وخلاله أبلغ بوتين نظيره الإيراني، بعدم تمكنه في المشاركة بقمة منظمة شنغهاي للتعاون، ودعا لعمل الترتيبات اللازمة لعقد لقاء قريب بينه ورئيسي.

ووفقا للبيان، أكد رئيسي على استمرار التعاون بين البلدين لمكافحة كورونا وإنتاج مشترك للقاح سبوتنيك الروسي. 

المصدر: وكالات

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