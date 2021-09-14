"طالبان": السفير الصيني تعهد بتقديم مساعدات إنسانية قيمتها 15 مليون دولار لأفغانستان
أعلن المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، عن عقد اجتماع تعريفي بين وزير الخارجية المكلف في حكومة "طالبان" أمير خان متقي، والسفير الصيني لدى كابل، وانغ يو.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال الحنفي وردك: "عقد الاجتماع التعريفي الأول بين وزير الخارجية أمير خان متقي والسفير الصيني لدى كابل وانغ يو".
وأضاف: "أعلن السفير الصيني خلال الاجتماع عن 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان، وتعهد بمواصلة المساعدة".
وأكمل: "شكر متقي الصين على مساعدتها لأفغانستان".
د بهرنیو چارو د وزیر «امیر خان متقي» او په کابل کې د چین د سفیر «وانګ یو» تر منځ لومړنۍ تعارفي ناسته شوې ده.— (الحنفــــي وردك) Alhanafi (@Alhanafi_1) September 14, 2021
په دې ناسته کې د چین سفیر له افغانستان سره د ۱۵ میلیونه ډالرو بشري مرستې خبر ورکړی او د ورته مرستو د دوام ژمنه یې کړې.
متقي له افغانستان سره د چین د مرستو مننه کړې. pic.twitter.com/e8Y7feWlHe
المصدر: RT
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