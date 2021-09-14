 
مباشر

"طالبان": السفير الصيني تعهد بتقديم مساعدات إنسانية قيمتها 15 مليون دولار لأفغانستان

أخبار العالم

AFP KARIM SAHIB / AFP
عناصر من طالبان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rabo

أعلن المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، عن عقد اجتماع تعريفي بين وزير الخارجية المكلف في حكومة "طالبان" أمير خان متقي، والسفير الصيني لدى كابل، وانغ يو.

إقرأ المزيد
طالبان: روسيا سترسل مساعدات إنسانية إلى كابل
طالبان: روسيا سترسل مساعدات إنسانية إلى كابل

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الحنفي وردك: "عقد الاجتماع التعريفي الأول بين وزير الخارجية أمير خان متقي والسفير الصيني لدى كابل وانغ يو".

وأضاف: "أعلن السفير الصيني خلال الاجتماع عن 15 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان، وتعهد بمواصلة المساعدة".

وأكمل: "شكر متقي الصين على مساعدتها لأفغانستان".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا