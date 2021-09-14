بوتين يبحث مع لوكاشينكو نتائج تدريبات "الغرب- 2021" والوضع في أفغانستان

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث بالهاتف مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الوضع في أفغانستان، وكذلك نتائج المناورات الاستراتيجية "الغرب 2021".

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه اليوم: "استمرارا للمحادثات الروسية البيلاروسية التي عقدت في 9 سبتمبر في موسكو، ناقش الرئيسان بالهاتف بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك نتائج المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة في الدولتين، الغرب-2021".

إقرأ المزيد

كما تم التطرق، خلال الحديث، إلى تطورات الوضع في أفغانستان.

وأضاف البيان، أن بوتين ولوكاشينكو، اتفقا خلال المحادثة كذلك، على إجراء المزيد من الاتصالات.

في يوم الخميس 9 سبتمبر، أجرى الرئيسان بوتين ولوكاشينكو، محادثات في موسكو. وتم خلالها التوقيع على 28 برنامجا حول دولة الاتحاد.

المصدر: تاس