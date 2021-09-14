"فوكس نيوز": البيت الأبيض يوقف فجأة بث اجتماع لبايدن

قطع البيت الأبيض فجأة بث اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن مع مسؤولين بعد أن طرح سؤالا لأحدهم، حسبما أوردت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت القناة أن بايدن كان يجري اجتماعا مع ممثلي الحكومة الفيدرالية ومسؤولين محليين في ولاية أيداهو، حول حرائق الغابات التي تعاني منها ولايات عدة غربي البلاد.

وأفادت "فوكس نيوز" بأن البث المباشر للاجتماع انقطع فجأة بعد أن بدأ رئيس الدولة يطرح أسئلة لممثل الجمعية الوطنية لحراسة الغابات جورج غيسلير.

ولفتت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي تعليق على الحادث.

وذكرت القناة أنها "ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها البيت الأبيض لمنع نقل تصريحات بايدن إلى سمع جماهير الشعب".

وأواخر الشهر الماضي أخبرت "فوكس نيوز" أن موظفي البيت الأبيض أوقفوا ميكروفون بايدن أثناء مؤتمر صحفي له بعد أن سأله أحد الصحفيين عن إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، وأجاب عليه بايدن بسخرية بعد إيقاف الميكروفون. وأشارت القناة إلى أنه لم يكن واضحا حينها ما إذا تم إيقاف الميكوروفون في تلك اللحظة بالذات تصادفا عرضيا، أم أنه جرى بشكل متعمد "كي لا يسمع المشاهدون أجوبة غير جاهزة مسبقا".

المصدر: "نوفوستي"