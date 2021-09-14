بوتين يبحث مع نظيره الأوزبكستاني الوضع في أفغانستان
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف الوضع في أفغانستان، حسبما أفاد الكرملين اليوم الثلاثاء.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن الطرفين بحثا الوضع في أفغانستان، واتفقا على إجراء مزيد من الاتصالات الشخصية بينهما.
المصدر: RT
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