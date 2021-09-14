احتجاجا على تصريح "عجلة الطائرة" طاجيكستان تسلم مذكرة للسفير الأمريكي
AFP
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سلمت وزارة الخارجية الطاجيكستانية السفير الأمريكي في البلاد مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قارن منذ عدة أيام أفغانستان بطاجيكستان.
واعتبرت دوشنبه في مذكرة الاحتجاج أن هذه التصريحات لا تتفق مع روح الصداقة والشراكة في العلاقات الأمريكية الطاجيكستانية.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ عدة أيام: "إذا قمنا بتدوير طائرة نقل عسكرية في طاجيكستان وقلنا إننا سنسمح لكل من يتعاطف معنا بالصعود إلى هذه الطائرة، فسنحصل على أشخاص معلقين على عجلاتها".
المصدر: سبوتنيك
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