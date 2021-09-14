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احتجاجا على تصريح "عجلة الطائرة" طاجيكستان تسلم مذكرة للسفير الأمريكي

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احتجاجا على تصريح
AFP
دوشنبه، طاجيكستان
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سلمت وزارة الخارجية الطاجيكستانية السفير الأمريكي في البلاد مذكرة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي قارن منذ عدة أيام أفغانستان بطاجيكستان. 

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واعتبرت دوشنبه في مذكرة الاحتجاج أن هذه التصريحات لا تتفق مع روح الصداقة والشراكة في العلاقات الأمريكية الطاجيكستانية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ عدة أيام: "إذا قمنا بتدوير طائرة نقل عسكرية في طاجيكستان وقلنا إننا سنسمح لكل من يتعاطف معنا بالصعود إلى هذه الطائرة، فسنحصل على أشخاص معلقين على عجلاتها".

المصدر: سبوتنيك

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