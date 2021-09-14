لافروف يلقي كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك شخصيا في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت زاخاروفا، أن لافروف وعلى خلفية تحسن الوضع الوبائي، سيعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامش هذه الدورة في 21 - 27 سبتمبر.

وذكرت زاخاروفا، أن الدورة بدأت أعمالها اليوم، وسيلقي لافروف الذي يترأس الوفد الروسي، كلمته في قاعة الجمعية العامة في 25 سبتمبر.

وشددت زاخاروفا، على أن الاتصالات الشخصية "تظل عنصرا لا غنى عنه في الفن الدبلوماسي" و "تسمح للبلدان التي لديها مصالح مختلفة، وأحيانا متعارضة تماما، بإيجاد حلول وسط بشأن القضايا الرئيسية للتطور العالمي".

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وعلى الرغم من الوضع الحالي المضطرب في العالم، تحتفظ الأمم المتحدة بمكانة التجمع الدولي الذي لا بديل له لصياغة وتوحيد جهود المجتمع الدولي، لتحييد التهديدات الحالية للبشرية.

ويكتسب عمل المنظمة الدولية، أهمية خاصة "على خلفية التحديات عبر الحدود في مختلف المجالات - من مكافحة الإرهاب إلى مواجهة مخاطر أمن المعلومات الدولي".

وخلال الدورة الحالية، "ستسترشد روسيا تقليديا بضرورة تعزيز الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية".

المصدر: تاس