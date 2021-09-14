صورة جوية تكشف حقيقة إفراغ الوقود الإيراني في مرفأ بانياس السوري

كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) قامت بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري".

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وعبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، أكد "تانكر تراكرز" عبر صورة جوية، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز".

وأضاف: "وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات".

BREAKING, VISUAL CONFIRMATION: The Iranian handysize tanker FAXON (9283758) is discharging 33,000 metric tons of gasoil. Unable to deliver directly by sea to Lebanon due to sanctions, the vessel went instead to Baniyas, Syria for land transfer. Shall require 1,310 truckloads. pic.twitter.com/Z2kL8wyuTE — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 14, 2021

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، قد أعلن أمس الاثنين، أن أول باخرة نفط إيرانية وصلت إلى مرفأ بانياس يوم الأحد الماضي وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة يوم الخميس المقبل.

المصدر: RT