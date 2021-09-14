 
مباشر

في تجمع بكاليفورنيا: بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا

أخبار العالم

في تجمع بكاليفورنيا: بايدن يذكر ترامب ويرسم الصليب مستعيذا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra98

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في تجمع حاشد في كاليفورنيا، الناخبين إلى دعم حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم، الذي يواجه احتمال الإقالة المبكرة من منصبه.

وخلال الكلمة، تذكر بايدن خصمه في الانتخابات الرئاسية الأخير، دونالد ترامب ورسم علامة صليب على نفسه.

وقال بايدن: "سبب وجودي هنا معكم جميعا، هو شكر ودعم صديقنا الحاكم جافين نيوسوم، أحد أفضل حكام الولايات في البلاد".

وذكر الرئيس، أن القرار الذي سيتخذه سكان كاليفورنيا لن يؤثر على الولايات المتحدة فحسب، بل سيؤثر أيضا على العالم ككل.

إقرأ المزيد
ولاية أمريكية تضع عقبة أمام ترامب!
ولاية أمريكية تضع عقبة أمام ترامب!

 وأضاف: "وهذا هو السبب. تعلمون جميعا أنه كان علي في العام الماضي التنافس في الانتخابات مع دونالد ترامب الحقيقي"، وبعد ذلك رسم بايدن على نفسه إشارة صليب وفقا للطريقة الكاثوليكية. وأثار تصرفه هذا، الضحك وهتافات الموافقة من جانب الجمهور.

وشدد بايدن، على أن منافس نيوسوم في الانتخابات لاري إلدر، هو "نسخة مكررة من دونالد ترامب". وقال بايدن، إنه يجب على سكان كاليفورنيا أن يختاروا: "إما بقاء جافين نيوسوم كحاكم للولاية، أو الحصول على دونالد ترامب".

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا