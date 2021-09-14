نيوزيلندا.. حزب سياسي يطلق التماسا لتغيير اسم البلاد

أطلق حزب الماوري التماسا لتغيير الاسم الرسمي لنيوزيلندا إلى "أوتياروا"، أي "تي ريو ماوري"، وهو اسم "اللغة الأصلية للبلد".

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وقال زعماء حزب "تي باتي ماوري"، ورويري وايتيتي، وديبي نجاريوا باكر، في بيان أطلقوا فيه الالتماس: "لقد مضى وقت طويل على إعادة "تي ريو ماوري" إلى مكانها الصحيح باعتبارها اللغة الأولى والرسمية لهذا البلد..نحن دولة بولينيزية - نحن أوتياروا".

وقال وايتيتي: "أوتياروا اسم سيوحد بلادنا بدلا من تقسيمها..يحاول الآخرون استخدامه أداة خلافية، ولكن هذه أداة شاملة، حيث وافق أسلافنا على أننا جميعا نعيش على هذه الأرض معا..نيوزيلندا اسم هولندي، حتى الهولنديون غيروا اسمهم - من هولندا إلى نيذرلاند".

كما دعا الالتماس الحكومة إلى "تحديد أسماء "تي ريو ماوري" الأصلية واستعادتها رسميا لجميع البلدات والمدن والأماكن في جميع أنحاء البلاد" على مدى السنوات الخمس المقبلة ، واستكمال العملية بحلول عام 2026.

وقال تي باتي ماوري إن الحكومات المتعاقبة و "فرض أجندة استعمارية في نظام التعليم" أدى إلى فقدان اللغة على نطاق واسع بين الماوري، مع انخفاض طلاقة اللغة من 90% إلى 20% على مدى التسعين عاما الماضية.

يشار إلى أن أوتياروا، التي غالبا ما تترجم إلى "أرض السحابة البيضاء الطويلة"، هو اسم شائع الاستخدام لنيوزيلندا، ومع ذلك، فإن لديها تاريخا متنازعا عليه ويعتقد أنها استخدمت في الأصل فقط للإشارة إلى "نورث أيلاند"، بدلا من البلاد ككل.

المصدر: "ذا غارديان"