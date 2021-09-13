السجن 20 عاما لأمريكي مؤيد لـ"داعش" كان يخطط لهجوم إرهابي

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 20 عاما على الأمريكي ديمون جوزيف بتهمة "محاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم "داعش"، والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بدوافع الكراهية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين، إلى أن جوزيف البالغ 23 عاما، وكان ينشر مواد مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت، خطط لشن هجوم على الكنيس اليهودي في مدينة توليدو بولاية أوهايو عام 2018.

وأشار البيان إلى أن الكشف عن مخططاته تم من خلال اتصالاته بعملاء لمكتب التحقيقات الفدرالي، عاملين تحت الغطاء، وتم اعتقاله بعد أن اشترى أسلحة لتنفيذ الهجوم.

وفي مايو 2021 أقر المتهم بجرمه أمام المحكمة.

المصدر: RT