الولايات المتحدة.. إدانة مواطن روسي بالزواج الصوري للحصول على الجنسية

أدانت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مواطنا روسيا وطليقته الموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية بإبرام زواج صوري لحصول الطليق على الجنسية الأمريكية.

وقضت هيئة المحلفين بأن المواطن الروسي أندريه كالوغين، والموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية لاورا غالاهر خدعا هيئات الهجرة الأمريكية لحصول كالوغين على الجنسية الأمريكية.

وحسب بيان عن وزارة العدل الأمريكية، فإن كالوغين كان في الولايات المتحدة بتأشيرة دخول طلابية، وقبل انقضاء فترة سريانها تزوج من غالاهر عام 2015، وقدم الوثائق للحصول على حق الإقامة الـ"غرين كارد".

وفي 2016 انتقل الزوجان من كاليفورنيا إلى فرجينيا حيث انفصلا، لكن المواطن الروسي مضى بإجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن غالاهر المحامية، والتي عملت في الخارجية الأمريكية، ساعدت المواطن الروسي في الحصول على جواز سفر أمريكي.

وأكمل الزوجان عملية الطلاق بعد حصول المواطن الروسي على كل الوثائق.

واتهمتهما السلطات الأمريكية بتقديم معلومات كاذبة عن زواجهما للحصول على الجنسية.

وقد يواجه الاثنان عقوبة سجن أقصاها 10 سنوات، إضافة إلى حرمان الروسي من الجنسية الأمريكية.

ومن المتوقع النطق بالحكم في الـ4 من فبراير المقبل.

المصدر: نوفوستي