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وفاة شارلوت جونسون والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

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وفاة شارلوت جونسون والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن والدة رئيس الوزراء بوريس جونسن، توفيت يوم الاثنين عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون وول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن الراحلة توفيت "فجأة وبسلام" في مستشفى بلندن.

وكانت تعاني من مرض باركنسون لكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب الاهتزاز الدائم.

وولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

والتقت زوجها ستانلي جونسون في جامعة أكسفورد حيث درست اللغة الإنجليزية.

وأنجبت بوريس وراشيل وجو وليو.

المصدر: صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية

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