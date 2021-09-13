وفاة شارلوت جونسون والدة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن والدة رئيس الوزراء بوريس جونسن، توفيت يوم الاثنين عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون وول.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الأسرة أن الراحلة توفيت "فجأة وبسلام" في مستشفى بلندن.

وكانت تعاني من مرض باركنسون لكنها خضعت لعملية جراحية ساعدتها على تجنب الاهتزاز الدائم.

وولدت شارلوت جونسون وول في أكسفورد عام 1942، وهي ابنة السير جيمس فوسيت الذي كان رئيس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.

والتقت زوجها ستانلي جونسون في جامعة أكسفورد حيث درست اللغة الإنجليزية.

وأنجبت بوريس وراشيل وجو وليو.

Resquiescat in Pace Charlotte Johnson Wahl.



My prayers are with the Prime Minister and his family at this difficult time 🙏 pic.twitter.com/FbQ1IM29o3 — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) September 13, 2021

المصدر: صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية